В Волжском собираются платить за каждую пойманную собаку

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Поиск исполнителя для предоставления услуг по управлению беспризорными животными в городе-спутнике Волгограда проводится через интернет-аукцион, согласно информации на сайте государственных закупок. Срок действия контракта составляет до конца текущего года. Работы по поимке бездомных собак будут выполнены за сумму в размере 3 миллионов рублей в Волжском.

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Из этой суммы 2 666,67 рублей будут выделены на вакцинацию, лечение и чипирование животных. Агрессивных собак будут помеать в специальные вольеры, стоимость которых составит 353,33 рубля в день.

За поимку бродячих животных будет уплачено три тысячи рублей, а средства в размере полутора тысяч рублей предусмотрены для возможного возврата животных и их последующей утилизации в размере 2 700 рублей.

Ранее в Волжском стая собак напала на девятилетнего школьника возле школы №36, расположенной на улице 40 лет Победы. Пострадавшего ребенка госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы, сообщает novostivolgograda.ru.

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