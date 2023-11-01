Одна из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (*признана иноагентом в РФ) по делу об оскорблении чувств верующих может быть арестована по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию Бабушкинского суда Москвы. Туда поступило соответствующее обращение СК.
"В суд поступило ходатайство СК с требованием избрать заочный арест Толоконниковой Н. А., обвиняемой по ст. 148 УК РФ", — сказали в суде, как передает ТАСС.
Дата заседания — 1 ноября. Основанием для возбуждения дела в отношении Толоконниковой стали ее публикации в соцсетях.
Ранее стало известно, что МВД РФ объявило участницу Pussy Riot в розыск.
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