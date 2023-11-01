СК РФ потребовал заочно арестовать Толоконникову* за оскорбление чувств верующих

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Одна из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (*признана иноагентом в РФ) по делу об оскорблении чувств верующих может быть арестована по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на информацию Бабушкинского суда Москвы. Туда поступило соответствующее обращение СК.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

"В суд поступило ходатайство СК с требованием избрать заочный арест Толоконниковой Н. А., обвиняемой по ст. 148 УК РФ", — сказали в суде, как передает ТАСС.

Дата заседания — 1 ноября. Основанием для возбуждения дела в отношении Толоконниковой стали ее публикации в соцсетях.

Ранее стало известно, что МВД РФ объявило участницу Pussy Riot в розыск.

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