В России создали дрон "Хруст", обнаруживающий радиацию

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) в России создали уникальный FPV-комплекс «Хруст». Это система беспилотников, оснащенных датчиками, способными искать радиацию и ядовитый газ.

Фото: openverse by Michael Khor is licensed under CC BY 2.0

Такие дроны могут за несколько секунд провести мониторинг на нескольких кварталах и обнаружить утечку с точностью до метра. Комплекс может стать ключевым инструментом для коммунальных служб: он способен обеспечить быстрое реагирование на потенциальные угрозы.

Проект демонстрирует, как современные технологии реагируют на опасность экологического и техногенного характера, обеспечивая защиту здоровья и благополучия граждан.

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