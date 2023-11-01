Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) в России создали уникальный FPV-комплекс «Хруст». Это система беспилотников, оснащенных датчиками, способными искать радиацию и ядовитый газ.
Такие дроны могут за несколько секунд провести мониторинг на нескольких кварталах и обнаружить утечку с точностью до метра. Комплекс может стать ключевым инструментом для коммунальных служб: он способен обеспечить быстрое реагирование на потенциальные угрозы.
Проект демонстрирует, как современные технологии реагируют на опасность экологического и техногенного характера, обеспечивая защиту здоровья и благополучия граждан.
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