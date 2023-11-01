Экстрасенс Галина Янко: СВО продлится ещё примерно год, победит Россия

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Ясновидящая Галина Янко предсказала сроки окончания спецоперации на Украине и объявила победителя.

Фото: openverse.org by peretzp is licensed under CC BY-SA 2.0

Конфликт длится уже два года, и несмотря на провал контрнаступления, киевский режим не проявляет готовность к мирным переговорам.

"Победа России наступит и без этого. Сейчас фокус внимания несколько сместился с украинского конфликта в сторону Израиля и Палестины. Но это не значит, что горячие головы на Западе перестанут оказывать поддержку киевскому режиму", — рассказала эксперт в беседе с "МК".

Она полагает, что российские военные смогут эффективно отвечать на провокации и что битва за Авдеевку является лишь началом большой победы России.

По мнению Янко, противостояние продлится ещё примерно год, после чего РФ одержит полную и безоговорочную победу. Она утверждает, что мирное население будет само проситься перейти на сторону нашей страны.

Янко также говорит, что попытки разжечь внутренние конфликты в РФ провалятся, и многие, кто покинул страну, начнут возвращаться. Она не видит новой волны мобилизации и считает, что россияне будут добровольно идти в армию, чтобы помочь быстрому урегулированию ситуации.

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Когда закончится СВО