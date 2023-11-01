Самая частая причина для отказа соискателю в российской компании — неадекватное поведение

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Стало известно, по каким причинам чаще всего отказывают соискателям при приёме на работу руководители российских компаний.

Фото: openverse by simonov is licensed under CC BY-SA 2.0

На основе данных опроса "Актион Финансы", подавляющее большинство отказов — 86% — россиянам при приёме на работу вызвано неадекватным поведением последних. Также очень низкие шансы быть принятым у кандидатов, которые отвлекаются на телефон в процессе разговора. Об этом сообщили 75% топ-менеджеров.

Половине руководителей (53%) не нравятся ошибки в речи соискателя. Неопрятных кандидатов не любят 65% потенциальных работодателей, и почти такому же количеству не по душе чересчур откровенная или странная одежда у соискателя (58%), пишет Газета.Ru.

66% руководителей не нравится, когда кандидаты озвучивают слишком высокую зарплату. С другой стороны, если кандидат вообще не называет, сколько он хотел бы получать, тоже не нравится 14 процентам руководителей.

А испытательный срок рискуют не пройти те кандидаты, которые постоянно отвлекаются на телефон — об этом предупредили 79% руководителей.

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