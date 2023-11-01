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В Лиге защиты пациентов назвали нарушением Конституции навязывание услуг по ОМС

2:03
Общество

Четверо из десяти россиян выражают недовольство по поводу принудительного предоставления платных медицинских услуг, которые должны были бы быть включены в обязательное медицинское страхование (ОМС). Эти данные представлены в исследовании ВЦИОМ.

В Лиге защиты пациентов назвали нарушением Конституции навязывание услуг по ОМС
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский подчеркнул в беседе с "Радио 1", что нарушение прав граждан в сфере медицины является распространенной практикой в России. По его мнению, государство фактически вынуждает пациентов использовать платные медицинские услуги.

"Медицина — это область, где довольно легко запугать пациента, представив ему его диагноз или даже выдуманный диагноз. В таких ситуациях человек готов отдать последние деньги, потому что важно сохранить здоровье. Все сделки в медицине и здравоохранении можно рассматривать как вынужденные, так как они заключаются в моменты страха и беспомощности пациента. С точки зрения закона, это означает, что он зависит от организации и не имеет выбора, кроме как заплатить", — подчеркнул Александр Саверский.

Специалист напомнил, что в соответствии с Конституцией РФ вся медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях должна предоставляться бесплатно. Тем не менее, наличие полиса ОМС нарушает этот принцип. При этом за насильственное навязывание платных услуг в государственных учреждениях возможно привлечение к уголовной ответственности.

"В настоящее время я нахожусь в переписке с Министерством здравоохранения, которое утверждает, что стандарты не обязательны для соблюдения. И если они не обязательны, то организации могут делать, что им угодно. Это серьезное нарушение наших прав. Хотя человек может обратиться в прокуратуру, но обычно это не приводит к надежным результатам. Ведь когда требуется медицинская помощь, деньги становятся на второй план", — заключил Саверский.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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