Секс-коуч Грей назвал три условия для яркой интимной жизни

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Личные границы и разумный подход к рабочей и отдыху — важные составляющие счастливой интимной жизни, утверждает секс-коуч Джордан Грей.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Грей обращает внимание на то, что для активной сексуальной жизни необходимо обладать значительным запасом энергии. Сохранить эту энергию можно лишь одним способом: установив приоритеты и соблюдая личные границы.

"Если вы постоянно перерабатываете, играете роль спасателя для коллег или истощаете себя, то вам просто не хватит сил для вашего партнера", — объясняет эксперт.

"Поэтому важно не брать на себя лишние обязанности и сохранять энергию для спальни". Грей также подчеркивает важность умения высказывать свои желания. Он предупреждает, что без этого сексуальная жизнь может пострадать, и добавляет, что уже сам процесс обсуждения скрытых желаний может быть весьма возбуждающим.

"Даже если вы уделяете время на откровенные разговоры с вашим партнером раз в месяц, вы заметите, как изменятся ваши интимные отношения. Спросите своего возлюбленного, как он относится к вашей сексуальной жизни в последнее время и есть ли у него желания, которые он хотел бы осуществить в ближайшем будущем", — советует Джордан Грей, секс-коуч.

Грей также подчеркивает, что любовь и щедрость играют важную роль в яркой сексуальной жизни. Он советует практиковать регулярный секс, при этом ощущая эмоциональную близость с партнером и проявляя щедрость, даря ему свою любовь.

"Секс, как сад, который вы ухаживаете с любовью в течение месяцев. Если вы вкладываете свою душу в отношения, то ваша сексуальная жизнь будет процветать", — подводит итог эксперт.

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