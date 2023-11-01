Мусульмане выпустят 50 мультфильмов для школьников об исторических местах России

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приступило к реализации нового проекта: будет снято около полусотни коротких мультфильмов, посвященных знаковым местам нашей страны, а также выдающимся россиянам.

Фото: ru.freepik.com

"На сегодняшний день на основе опроса, проведенного среди школьников в Москве, уже вышли мультфильмы, посвященные Московской соборной мечети и писателю Федору Достоевскому", — сообщает ТАСС один из руководителей ДУМ Ренат Абянов.

Также отсняты анимационные фильмы про Татарский культурный центр и полководца Александра Суворова. Всего же планируется выпустить порядка 50 мультиков.

Просветительский мусульманский проект воплощают в жизнь ДУМ и Совет муфтиев России при поддержке Министерства просвещения.

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