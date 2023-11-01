Российское правительство планирует к 2030 ввести возможность автоматической проверки домашних заданий учеников школ.
Известно, что доля домашних заданий, которые можно проверять автоматически, чтобы упростить работу учителей, может быть включена в новый стандарт образовательных решений. Олег Качанов, заместитель главы Минцифры России, рассказал об этом на всероссийском форуме "ПРОФ-IT".
Чиновник отметил важность повышения уровня требований к качеству образования. Внедрение системы уже предусмотрено в специальных поправках к постановлению о цифровой образовательной платформе ФГИС "Моя школа".
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