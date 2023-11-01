Эксперт по фэншуй рассказала, как выбрать благоприятный для проживания этаж

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Знание числа гуа помогает определить наилучший этаж для проживания конкретного человека, как утверждает эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова. Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

По ее словам, вычислить персональное число гуа можно с помощью онлайн-калькулятора, в котором обычно указываются пол, дата рождения, время и место рождения.

Полученное число соответствует одному из пяти элементов фэншуй: 1 — Вода; 2, 5, 8 — Земля; 3 и 4 — Дерево; 6 и 7 — Металл; 9 — Огонь.

"Каждый из этих элементов также связан с определенными этажами в доме: 1, 6, 11, 16 — Вода, 2, 7, 12, 17 — Огонь, 3, 8, 13, 18 — Дерево, 4, 9, 14, 19 — Металл, 5, 10, 15, 20 — Земля", — отметила Юлия Богданова, эксперт по китайской астрологии и фэншуй.

Имея это знание, важно определить, какие этажи соответствуют "циклу питания" личного числа гуа. Другими словами, Дерево питает Огонь, Огонь — Землю, Земля — Металл, Металл — Воду, Вода — Дерево, как пояснила Богданова. Кроме того, каждый элемент также питает сам себя: Дерево — Дерево, Огонь — Огонь и так далее, сообщает Москва 24.

"Например, если у человека число гуа равно 7, то наилучшими этажами для его проживания будут 5-й, 10-й, 15-й и 20-й, так как они соответствуют элементу Земля. Также подходящими для него будут 4-й, 9-й, 14-й и 19-й этажи, так как Металл питает Металл", — подчеркнула эксперт.

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