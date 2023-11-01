Ведущий аналитик: качество связи может ухудшиться из-за роста платы для операторов

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Сотовые операторы России столкнутся с резким ростом платы за частоты LTE. О том, как это отразится ценах за пользованию сотовой связью у абонентов, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Pravda.Ru.

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Он отметил, что в самом неприятном сценарии оплата вырастит в одной из частей в десять раз, однако это не значит, что операторы будут платить в десять раз больше.

"Формула составная. Фактически сегодня операторы в год платят порядка 15 миллиардов рублей. В самом худшем сценарии они будут платить в два раза больше. То есть будут платить государству за использование частот 30 миллиардов рублей. Но как бы понятно, что чиновники эти деньги не просто так, они хотят на них финансировать социальные программы в области связи", — рассказал Муртазин.

Аналитик отметил, что гражданам за те или иные вещи начнем платить больше. Операторы находятся в кризисе, поскольку государство не позволяет поднимать цены на реальный уровень, а только на уровень инфляции, что является неправильным.

"Операторы начнут ещё больше экономить и качество связи ухудшится", — считает эксперт.

Муртазин подчеркнул, что при плохом качестве связи возрастут цены на товары. Это связано, в том числе, увеличением затрат на логистику.

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