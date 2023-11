Your browser does not support the audio element.

Сотовые операторы России столкнутся с резким ростом платы за частоты LTE. О том, как это отразится ценах за пользованию сотовой связью у абонентов, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Pravda.Ru.

Фото: Openverse by Rawpixel Ltd is licensed under CC BY 2.0