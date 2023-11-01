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На Курилах выловили уникальную редкую рыбу: второй случай со времён Петра Первого

1:58
Общество

На острове Кунашир российские рыбаки обнаружили редкую для северных широт рыбу: индо-тихоокеанского парусника, который относится к семейству марлиновых. Этот случай стал вторым в истории, когда такой вид был замечен в российских водах. Первый раз подобную рыбу поймали в заливе Петра Великого (Владивосток) в начале XX века.

На Курилах выловили уникальную редкую рыбу: второй случай со времён Петра Первого
Фото: openverse by Tim Pearce, Los Gatos is licensed under CC BY 2.0

Парусники являются самыми быстроплавающими рыбами в мире и способны развивать скорость до 100 км/ч. В ходе испытаний в штате Флорида (США), один из парусников проплыл 91 метр за всего 3 секунды, что эквивалентно скорости 109 км в час. Эти рыбы могут достигать длины в 3,5 метра и весить около 100 килограммов. Обитают они в тропических, субтропических и умеренных водах. Их характерной особенностью является высокий и длинный первый спинной плавник, который напоминает парус, а также длинное копьеобразное рыло, что делает их немного похожими на меч-рыб, сообщает argumenti.ru.

Вид парусников действительно экзотичен для холодных вод России. Вероятно, из-за изменения климата и повышения температуры они начинают распространяться на север, что ранее считалось маловероятным. Ученые Сахалинского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии изучили эту находку и начали работу над ее полным научным описанием.

Пойманного парусника передали в Сахалинский областной краеведческий музей как новый экспонат. Впечатленные этим редким уловом, специалисты обратились к рыбакам-профессионалам, любителям спорта и, в целом, ко всем, кому дорога природа, с просьбой передавать ученым информацию о неизвестных или редко встречающихся рыбах, если они будут пойманы или обнаружены.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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