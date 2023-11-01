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Между Краснодаром и Адыгеей открыли Яблоновский мост

0:45
Общество

Утром 1 ноября началось движение по всем полосам нового Яблоновского моста через реку Кубань. Благодаря полному открытию этой переправы между Краснодарским краем и республикой Адыгеей, сегодня на подъездах с обеих сторон не наблюдается обычных пробок, характерных для часов пик.

Между Краснодаром и Адыгеей открыли Яблоновский мост
Фото: BFM Кубань by Юрий Серебренников

Минтранс планировал полностью открыть Яблоновский мост к концу ноября. Главный инженер строительной компании "СтройЮгРегион", ответственной за проект моста Иван Дейнега подчеркнул, что некоторые мелкие работы возможно останутся на декабрь, сообщает BFM Кубань.

Общая стоимость строительства моста составила приблизительно 7,3 миллиарда рублей.
 

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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