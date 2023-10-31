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Ушла из жизни актриса театра и кино Марина Москаленко

Общество

Российская актриса театра и кино Марина Москаленко ушла из жизни в возрасте 63 лет, как сообщили представители пресс-службы Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова.

Ушла из жизни актриса театра и кино Марина Москаленко
Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

"В ночь на 31 октября на 64 году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце", — гласит официальное сообщение.

Марина Москаленко родилась в Москве 9 октября 1960 года. В 1984 году она успешно завершила обучение в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина. В течение более чем двух десятилетий она с ярким творческим вкладом работала на сцене Московского академического театра Сатиры.

Она также прослужила более двух десятилетий в театре кукол имени С. В. Образцова, где создала множество незабываемых образов.

Среди её выдающихся ролей были мать Аладдина в спектакле "Волшебная лампа Аладдина", грациозная хищница Багира в "Маугли", Танечка в "Нашей Чукоккале", а также множество других увлекательных персонажей в десятках театральных постановок.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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