Контрактник из Тюмени собирает деньги на протез ноги, чтобы вернуться на фронт

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Александр Галкин, контрактник из Тюмени, пережил мучительный опыт, когда получил тяжелую травму ноги во время боя под Бахмутом в июле этого года. Его целеустремленность и жизнестойкость проявляются во всем, когда он отправляется в путешествие, чтобы собрать средства для своего лечения и выздоровления.

Фото: openverse.org by U.S. Department of Defense is licensed under CC0 1.0.

Этот 24-летний уроженец Тазовского района, житель Тюмени, заключил контракт в октябре 2022 года, взяв на себя обязательство служить в зонах боевых действий в течение всего 2023 года. В его обязанности входило быть снайпером и оператором беспилотника—камикадзе в двух сложных районах - Бахмуте и Кременной.

Путь Галкина в армии начался с 2017 по 2020 год, где он первоначально служил по своему первому контракту на Дальнем Востоке. После двухлетнего перерыва он решил снова поступить на военную службу, подписав новый контракт в октябре прошлого года. Этот переезд привел его в Ульяновскую воздушно-десантную бригаду, поскольку в Тюмени не хватало боевых воинских частей. К сожалению, правая нога Галкина была тяжело повреждена противопехотной миной во время выполнения боевого задания.

Его травма потребовала немедленной эвакуации и оказания медицинской помощи. Он был доставлен в ФГБУ "ГВГК им. Бурденко" в Москве, где 2 июля 2022 года ему была сделана операция. Впоследствии он провел почти три недели в Московском госпитале для ветеранов войны, с 1 по 18 августа, что подтверждается документами, имеющимися в распоряжении нашей редакции.

На данный момент лечение Александра Галкина продолжается, и он находится под пристальным наблюдением тюменских врачей. Они указали, что не могут приступить к протезированию до тех пор, пока лечение не будет полностью завершено, а этот процесс, по оценкам, займет около года.

Тем не менее, Галкин полон решимости не терять драгоценного времени даром. Он горит желанием как можно скорее получить протез с намерением вернуться в зону боевых действий, прежде всего для оказания гуманитарной помощи российским бойцам. Он твердо верит, что это его долг.

Препятствие, с которым он сталкивается в данный момент, является финансовым. Несмотря на то, что одна из клиник Тюмени проявила готовность оказать помощь, приблизительная стоимость протеза составляет пугающие 500 000 рублей — средств Галкину в настоящее время не хватает.

Он признает, что получил выплаты от Министерства обороны России и правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на общую сумму 3 миллиона и 1 миллион рублей соответственно. Однако большую часть этих денег он использовал, чтобы содержать свою мать, выплачивая кредиты, погашая ипотеку, улаживая долги и проводя мелкий ремонт в их доме. Обратиться за помощью в приобретении протеза - непростая задача, но для него это абсолютная необходимость.

Галкин заинтересован в приобретении высококачественного протеза, но признает, что самостоятельно ему не обойтись без 500 000 рублей. Его желание вернуться на службу и оказать положительное влияние ощутимо, несмотря на опасения его матери.

В настоящее время друзья Галкина активно распространяют информацию об усилиях по сбору средств среди своих знакомых, приятелей и социальных сетей. Они надеются, что теория "шести степеней разделения" приведет к положительному результату, сообщает nashgorod.ru.

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