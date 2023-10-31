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Матери двоих детей из Сибири предложили службу по контракту для погашения долгов

1:20
Общество

В Красноярске судебные приставы посоветовали матери двоих детей рассмотреть возможность службы по контракту, чтобы решить вопрос о задолженности перед банком, сообщает "Газета.Ru".

Матери двоих детей из Сибири предложили службу по контракту для погашения долгов
Фото: Wikipedia by Russian Ministry of Defence

По словам женщины, она ранее взяла кредит на ремонт своей квартиры, в которой сейчас проживает вместе со своими детьми. Женщина пережила развод и не смогла своевременно выплачивать кредит, её долг был передан сотрудникам ФССП. На данный момент она должна банку 800 тысяч рублей.

27 октября её вызвали на приём к судебному приставу, оставив повестку под ветровиком её автомобиля. Также ей было сказано, что ей "необходимо обратиться в военный комиссариат", чтобы рассмотреть возможность службы по контракту. По мнению судебных приставов, это может способствовать "погашению задолженности по исполнительному производству".

Женщина не имеет ни военного билета, ни медицинского образования, поэтому не может работать в сфере СВО, например, врачом. Она подчеркнула, что не планирует идти в военкомат и что она единственный источник дохода и опекун для своих детей.

По словам городской службы судебных приставов, её сотрудники оставили женщине не повестку, а всего лишь информационный буклет.

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Служба по контракту. Зарплата, льготы и выплаты
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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