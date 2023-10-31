Суд Татарстана продлил арест в СИЗО редактору "Радио свобода"* Курмашевой

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Верховной Суд Республики Татарстан подтвердил решение о содержании редактора радиостанции "Радио свобода"* Алсы Курмашевой в СИЗО. Её подозревают в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ о иностранных агентах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба суда.

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Подозреваемая участвовала в заседании суда через видеосвязь из следственного изолятора. 23 октября Советский районный суд Казани решил заключить её под стражу до 5 декабря.

Курмашеву задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ.

Согласно документам суда, Курмашева является гражданкой России и Соединенных Штатов, находится замужем и имеет двоих детей.

*СМИ, признанное иностранным агентом, согласно решению Министерства юстиции РФ от 12 февраля 2023.

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