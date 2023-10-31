Какие законы введут в России в начале ноября

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Одним из важных изменений, которые начнут действовать с начала ноября 2023 года, будет увеличение порога для внесудебного банкротства ростовчан, сообщил юрист Антон Габович. По его словам, ростовчане с долгами от 50 тысяч до полумиллиона рублей смогут объявить себя банкротами в МФЦ без обращения в суд.

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Однако с 3 ноября 2023 года ситуация изменится, и порог будет увеличен. Внесудебное банкротство станет доступным для жителей Дона с задолженностью от 25 тысяч до одного миллиона рублей.

"По моему мнению, это значительное нововведение, так как многие ростовчане сталкиваются с этой проблемой. Именно у многих сумма долга чуть превышает полумиллиона рублей. По предыдущим правилам им не разрешалось провести внесудебное банкротство через МФЦ". — отмечает Антон Габович.

Среди других изменений в ноябре также ожидается увеличение пенсионных выплат. Однако, как отмечает юрист, это затронет только определенные категории пенсионеров. Например, предусмотрен пересмотр пенсий для бывших пилотов гражданской авиации, а также дополнительное пособие получат те, кто достиг 80 лет, сообщает Rostovgazeta.

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