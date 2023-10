Your browser does not support the audio element.

Почти половина россиян (46%) не располагают достаточными финансами на случай неожиданных расходов, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на опрос, проведенный экспертами Россельхозбанка.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0