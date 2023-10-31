Россельхозбанк: почти у половины россиян нет финансовой "подушки безопасности"

2:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Почти половина россиян (46%) не располагают достаточными финансами на случай неожиданных расходов, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на опрос, проведенный экспертами Россельхозбанка.

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Согласно исследованию, 13,4% респондентов признались, что не могут контролировать свои расходы из-за частых импульсивных покупок. В то же время, 52,4% опрошенных считают, что тратят слишком много средств на онлайн-шопинг, покупая товары без должного размышления. Почти треть респондентов (32,6%) сожалеют о свершенных лишних тратах, 22,8% пытаются подарить ненужные покупки родственникам и друзьям, и лишь 8,8% пытаются продать товары на онлайн-рынках.

Больше половины респондентов (58%) регулярно ведут учет своих доходов и расходов, планируя семейный бюджет. 27,8% опрошенных делают это периодически, например, перед совершением крупных покупок. За последний год 35% респондентов приобрели новые гаджеты, 17% купили автомобиль, а 5% инвестировали в недвижимость.

Две трети опрошенных (68,8%) считают, что наилучший способ экономии денег — четко планировать расходы в начале месяца или недели и строго придерживаться этого плана, не выходя за рамки установленного бюджета. 16% предпочитают экономить, приобретая товары по акции или на распродажах. 6,2% респондентов считают, что лучший способ "сэкономить" кошелек — брать с собой напитки и обеды из дома, а также использовать свои сумки при походе в продуктовые магазины.

Что касается основных способов сбережения, россияне чаще всего используют банковские депозиты и счета (47%), вкладывают средства в недвижимость (30%), хранят наличные "под подушкой" (13%), и только каждый 10-й опрошенный предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги, такие как акции, облигации и другие финансовые инструменты.

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Финансовая грамотность. Какой должна быть финансовая подушка безопасности?