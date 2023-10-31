После произошедших беспорядков в Махачкале ущерб аэропорту оценили в 285 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Государственной Думы России от Дагестана Хизри Абакарова.
Абакаров подчеркнул, что ранее было вложено значительное количество средств и усилий в строительство и реконструкцию всего аэровокзального комплекса аэропорта Махачкалы. Эти инвестиции были сделаны с целью обеспечения удобства дагестанцам, путешествующим на Хадж, а также с целью развития туризма и повышения заработных возможностей местных жителей.
В настоящее время эксперты-оценщики проводят расчеты, чтобы определить, каков был общий ущерб, нанесенный разрушениями. На данный момент эта сумма составляет 285 миллионов рублей, и подсчет продолжается.
По мнению депутата, участники беспорядков должны не только нести уголовную ответственность за захват стратегического объекта, но также возместить материальный ущерб, который был причинен.
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