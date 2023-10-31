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Депутат Абакаров: сумма ущерба аэропорту Махачкалы достигла 285 миллионов рублей

1:07
Общество

После произошедших беспорядков в Махачкале ущерб аэропорту оценили в 285 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Государственной Думы России от Дагестана Хизри Абакарова.

Депутат Абакаров: сумма ущерба аэропорту Махачкалы достигла 285 миллионов рублей
Фото: Wikipedia by Шамиль Магомедов is licensed under CC BY-SA 2.0

Абакаров подчеркнул, что ранее было вложено значительное количество средств и усилий в строительство и реконструкцию всего аэровокзального комплекса аэропорта Махачкалы. Эти инвестиции были сделаны с целью обеспечения удобства дагестанцам, путешествующим на Хадж, а также с целью развития туризма и повышения заработных возможностей местных жителей.

В настоящее время эксперты-оценщики проводят расчеты, чтобы определить, каков был общий ущерб, нанесенный разрушениями. На данный момент эта сумма составляет 285 миллионов рублей, и подсчет продолжается.

По мнению депутата, участники беспорядков должны не только нести уголовную ответственность за захват стратегического объекта, но также возместить материальный ущерб, который был причинен.

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Обстановка возле аэропорта Махачкалы | Махачкала аэропорт сегодня
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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