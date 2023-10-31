Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Apple навсегда прекратила продажу ноутбуков с панелью Touch Bar
Жительница Тюмени тайно выселила пожилых родителей из квартиры
Глава МИД Ирана встретился в Дохе с главой политбюро движения ХАМАС
Врач Терещенко назвала последствия отложения холестерина на стенках сосудов
Пожилые супруги открыли стрельбу по полицейским в Новой Москве
Мишустин: ВВП России за девять месяцев 2023 года вырос на 2,8%
Таролог Листовская назвала знаки зодиака, которым повезёт в ноябре
Атеросклероз возникает из-за неправильного питания и недостатка движения
Глава Пентагона Остин допустил победу РФ, если США перестанут поддерживать Украину

IT-аналитик Кусков назвал способ не переплачивать за интернет

2:19
Общество

Ежемесячные расходы на мобильную связь и интернет составляют существенную часть бюджета современных жителей России. Например, даже минимальные тарифы, включающие определенное количество минут, сообщений и интернет-трафика, обычно стоят около 500 рублей в месяц. Для того чтобы получить неограниченный доступ к интернету, звонкам и сообщениям, абонентам часто приходится платить значительные суммы.

IT-аналитик Кусков назвал способ не переплачивать за интернет
Фото: https://t.me/pravdist

Кроме стандартных услуг, мобильные операторы также предоставляют возможность подписаться на разнообразные платные сервисы. Среди них есть полезные, такие как новости, музыка и онлайн-игры, а также спорные, как гороскопы и психологические тесты.

Проблема заключается в том, что абоненты часто не осознают, что они подписались на какие-то из этих сервисов. В результате деньги с их счета начинают уходить быстрее, а пользователи путаются в расчетах по суммам на предыдущий месяц. Генеральный директор компании Telecom Daily, Денис Кусков, считает, что можно сэкономить на мобильной связи. В интервью Общественной Службе Новостей он поделился своими советами.

"Для экономии на мобильной связи необходимо понимать, на какие услуги вы подписаны. Для начала установите мобильное приложение вашего оператора на свой смартфон. Если это не представляется возможным, то позвоните в колл-центр", — советует эксперт.

"Узнайте, какие опции подключены, какие из них бесплатные и какие платные. Определите, сколько минут, интернета и сообщений входит в ваш тариф. Оцените, сколько вы тратите на связь. Возможно, у вас есть избыток минут или интернет-трафика, которые вам не понадобятся".

Таким образом, абоненты могут определить, какие дополнительные платные услуги и сервисы у них активированы и, при необходимости, отменить подписку на них, отмечает специалист.

"У всех мобильных операторов есть возможность установить ограничения на роуминг и подключение платных услуг. Если вам не нужны эти услуги, вы можете установить запрет, чтобы их не подключали. Таким образом, все будет под контролем", — заключает собеседник издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова Сергей Соболевский: поэт, у которого искал рифму Пушкин Сергей Лебедев Черногория пытается получить правительство, но пока безрезультатно Михаил Плисюк
"Легко отделался": что не так в деле о гибели жительницы Подмосковья
Беременную модель нашли мёртвой в холодильнике её дома
Мать Шани Лук сообщила о её смерти
Мать Шани Лук сообщила о её смерти
Последние материалы
Врач Терещенко назвала последствия отложения холестерина на стенках сосудов
Пожилые супруги открыли стрельбу по полицейским в Новой Москве
Мишустин: ВВП России за девять месяцев 2023 года вырос на 2,8%
Таролог Листовская назвала знаки зодиака, которым повезёт в ноябре
Атеросклероз возникает из-за неправильного питания и недостатка движения
В Кремле исключили свободный уход западных компаний из России
Патрушев: параллельный импорт тормозит отечественные разработки
Редкий крестообразный реликварий обнаружен в доме средневекового рыцаря в Польше
Техасские учёные обнаружили связь между агрессией и продуктивностью
Кардиолог рассказал, кому обязательно надо привиться от COVID-19
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников