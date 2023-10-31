IT-аналитик Кусков назвал способ не переплачивать за интернет

2:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Ежемесячные расходы на мобильную связь и интернет составляют существенную часть бюджета современных жителей России. Например, даже минимальные тарифы, включающие определенное количество минут, сообщений и интернет-трафика, обычно стоят около 500 рублей в месяц. Для того чтобы получить неограниченный доступ к интернету, звонкам и сообщениям, абонентам часто приходится платить значительные суммы.

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Кроме стандартных услуг, мобильные операторы также предоставляют возможность подписаться на разнообразные платные сервисы. Среди них есть полезные, такие как новости, музыка и онлайн-игры, а также спорные, как гороскопы и психологические тесты.

Проблема заключается в том, что абоненты часто не осознают, что они подписались на какие-то из этих сервисов. В результате деньги с их счета начинают уходить быстрее, а пользователи путаются в расчетах по суммам на предыдущий месяц. Генеральный директор компании Telecom Daily, Денис Кусков, считает, что можно сэкономить на мобильной связи. В интервью Общественной Службе Новостей он поделился своими советами.

"Для экономии на мобильной связи необходимо понимать, на какие услуги вы подписаны. Для начала установите мобильное приложение вашего оператора на свой смартфон. Если это не представляется возможным, то позвоните в колл-центр", — советует эксперт.

"Узнайте, какие опции подключены, какие из них бесплатные и какие платные. Определите, сколько минут, интернета и сообщений входит в ваш тариф. Оцените, сколько вы тратите на связь. Возможно, у вас есть избыток минут или интернет-трафика, которые вам не понадобятся".

Таким образом, абоненты могут определить, какие дополнительные платные услуги и сервисы у них активированы и, при необходимости, отменить подписку на них, отмечает специалист.

"У всех мобильных операторов есть возможность установить ограничения на роуминг и подключение платных услуг. Если вам не нужны эти услуги, вы можете установить запрет, чтобы их не подключали. Таким образом, все будет под контролем", — заключает собеседник издания.

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