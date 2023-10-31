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В Сочи по решению суда переименуют реку Херота

Общество

Суд удовлетворил ходатайство Сочинского географического общества о внесении изменений в государственный реестр исторического наименования реки в Сочи с "Херота" на "Хорота", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Краснодарского края.

В Сочи по решению суда переименуют реку Херота
Фото: Wikipedia by Bescker is licensed under CC BY-SA 4.0

Решение о переименовании горной реки было принято Адлерским районным судом, который удовлетворил иск в этом вопросе.

Переименование реки "Херота" в "Хорота" было проведено еще в 2020 году, и в это время были установлены дорожные указатели с новым наименованием. Этот шаг был предпринят в ответ на многочисленные обращения граждан и исследователей истории местности. Несмотря на это, Росреестр не внес изменения в официальный реестр наименований.

В связи с этим секретарь Сочинского географического общества обратилась в суд с требованием официального восстановления исторического наименования для реки.

В марте жители Сочи сообщили, что на дорожных указателях снова появилось историческое наименование "река Херота".

Историк и исследователь местной истории Владимир Костиников отметил, что впервые наименование "Херота" встречается в документах с 1901 года. Именно с этой даты начали использовать искаженное наименование в официальных документах.

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Херота, или Хорота? Тайна названия речки в Сочи
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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