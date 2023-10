Суд удовлетворил ходатайство Сочинского географического общества о внесении изменений в государственный реестр исторического наименования реки в Сочи с "Херота" на "Хорота", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Краснодарского края.

Фото: Wikipedia by Bescker is licensed under CC BY-SA 4.0