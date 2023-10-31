Суд удовлетворил ходатайство Сочинского географического общества о внесении изменений в государственный реестр исторического наименования реки в Сочи с "Херота" на "Хорота", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Краснодарского края.
Решение о переименовании горной реки было принято Адлерским районным судом, который удовлетворил иск в этом вопросе.
Переименование реки "Херота" в "Хорота" было проведено еще в 2020 году, и в это время были установлены дорожные указатели с новым наименованием. Этот шаг был предпринят в ответ на многочисленные обращения граждан и исследователей истории местности. Несмотря на это, Росреестр не внес изменения в официальный реестр наименований.
В связи с этим секретарь Сочинского географического общества обратилась в суд с требованием официального восстановления исторического наименования для реки.
В марте жители Сочи сообщили, что на дорожных указателях снова появилось историческое наименование "река Херота".
Историк и исследователь местной истории Владимир Костиников отметил, что впервые наименование "Херота" встречается в документах с 1901 года. Именно с этой даты начали использовать искаженное наименование в официальных документах.
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