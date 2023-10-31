Вирусолог Альтштейн: заболеваемость COVID-19 в России не будет высокой

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Такой прогноз он дал в беседе с "Ридусом", комментируя сообщения о резком повышении заболеваемости COVID-19 в России на прошедшей неделе. Врач заявил, что в 2024 году россиянам не стоит ожидать возвращения карантинных мер.

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"Заразность вируса снижается, иммунитет населения повышается. Подъем заболеваемости возможен, но, скорее всего, он будет максимум в пределах десяти тысяч случаев в день", — сказал Альтштейн.

Вирусолог также напомнил, что старая версия препарата "Спутник" уже не действует и не применяется, а новая будет готова только в начале 2024 года.

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