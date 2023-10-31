В России снизились цены на бензин и дизтопливо

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Стоимость всех видов топлива на Санкт-Петербургской международной бирже показала снижение. Бензин и летнее дизельное топливо уменьшились на 1-3%.

Фото: https://www.moja-ostroleka.pl/

Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник показала снижение на 1,91%, до 48 497 рублей за тонну, Аи-95 — на 3,15%, до 51 963 рублей.

Летнее дизтопливо также подешевело — на 0,68%, до 55 301 рубля за тонну. С момента введения запрета на экспорт нефтепродуктов из РФ марка Аи-92 подешевела на 21,6%, а Аи-95 — на 21,9%. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 23,1%.

Подешевело и межсезонное дизтопливо — на 1,84%, до 57 232 рублей за тонну. Цена на зимнее дизельное топливо снизилась на 1,36%, до 70 932 рублей за тонну.

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