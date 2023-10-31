Психолог Вафин объяснил, как девушкам найти хорошего любовника

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Существует множество убеждений относительно того, что можно определить сексуальные навыки мужчины по его поведению в различных ситуациях, далеких от спальни. Например, некоторые считают, что уровень мастерства в постели можно оценить по тому, как человек ведет себя за столом или за рулем автомобиля.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Психолог Артур Вафин поделился своим мнением о том, на что женщинам стоит обращать внимание, чтобы выбрать подходящего партнера.

"Чтобы понять, какой мужчина в постели, нужно внимательно наблюдать за его качествами, такими как уверенность, навыки общения и выносливость. Если он способен долго и элегантно танцевать, то это, вероятно, указывает на то, что и его способности в постели также будут интересны и продолжительны. Если он умеет слушать и общаться, то это говорит о том, что он заботится о партнерше и стремится доставить ей максимальное удовольствие. Однако важно избегать нарциссов, которые думают только о себе", — отметил эксперт в интервью для интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Важно помнить, предупредил эксперт, что всегда есть исключения из правил, и поведение мужчины может зависеть от контекста. Например, если мужчина провел пять часов на танцполе в ночном клубе, то, вероятно, он не будет готов к эротическому марафону сразу после этого.

"Также интересы потенциального партнера могут дать нам некоторые намеки на то, чем он может удивить женщину в спальне. Например, увлечение спортом может указывать на выносливость, а интерес к настольным играм — на внимательность и готовность обсуждать предпочтения в постели. Однако при обсуждении характерных черт личности также следует обратить внимание на уверенность в себе, так как уверенный мужчина скорее всего будет более настойчивым и умелым в сексе", — добавил Вафин.

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