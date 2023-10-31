Новая сеть Desport появится в России на месте Decathlon

Компания АРМ в сентябре стала собственником ритейлера Decathlon. Теперь в планах компании запуск собственной сети спортивных магазинов - Desport. Об этом сообщает ТАСС. В июле текущего правительственная комиссия, контролирующая оборот иностранных инвестиций, одобрила продажу бизнеса французской сети Decathlon в России.
В АРМ заявили, что первые торговые объекты будут открыты до Нового года.
Ассортимент будет расширяться за счёт собственных торговых марок, а также иных известных брендов.
Известно, что название новой сети заимствовано из старофранцузского языка: «desport» означает «развлечение», «игра».
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