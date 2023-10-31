Петербург увеличит объем поддержки участников СВО и их семей

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

На единовременные выплаты в 2024 году планируется выделить 3 млрд рублей. Еще 2 млрд добавят ко второму чтению проекта бюджета. Губернатор Александр Беглов сообщил об этом в докладе ЗакС.

Фото: yakutsk.ru

Глава города рассказал о мерах, которые дают возможность решить жилищные вопросы ветеранам боевых действий.

Он отметил, что 145 семей участников СВО из Петербурга уже получили жилье, а 423 семьи состоят на жилищном учете. 155 квартир будет предоставлено до конца года. В 2024 году будут обеспечены жильем оставшиеся 268 семей.

Также Беглов напомнил, что с 1 июня 2023 года в Петербурге работает филиал Государственного фонда поддержки участников СВО. На сопровождении регионального филиала находится более 800 человек. За 5 месяцев работы принято более 3,5 тысяч обращений. По 90% из них уже приняты заключения.

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