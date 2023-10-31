Бесконечный стресс может пошатнуть здоровье человека, сделать слабее его иммунную систему. Тем не менее, полностью избавиться от стресса удается мало кому.
Кто-то для понижения стресса устраивает "цифровой детокс", отказываясь от социальных сетей, другие уходят в отпуск и уезжают в теплые страны, но эффективность любых антистрессовых практик остается под вопросом.
Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что стресс является обыкновенной частью жизни человека, но его переизбыток может стать вредным для здоровья, поэтому главное — не пытаться его избегать.
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В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.