Мясников посоветовал быть «разумным эгоистом», чтобы совладать со стрессом

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Бесконечный стресс может пошатнуть здоровье человека, сделать слабее его иммунную систему. Тем не менее, полностью избавиться от стресса удается мало кому.

Фото: theceomagazine.com

Кто-то для понижения стресса устраивает "цифровой детокс", отказываясь от социальных сетей, другие уходят в отпуск и уезжают в теплые страны, но эффективность любых антистрессовых практик остается под вопросом.

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что стресс является обыкновенной частью жизни человека, но его переизбыток может стать вредным для здоровья, поэтому главное — не пытаться его избегать.

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