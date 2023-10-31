В Роспотребнадзоре сообщили о снижении в России заболеваемости гриппом и ОРВИ

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Несмотря на неблагополучный с точки зрения заболеваемости осенний сезон, в России наблюдается снижение числа заразившихся гриппом и ОРВИ.

Об этой положительной тенденции сообщил Роспотребнадзор в своем официальном Telegram-канале.

"По-прежнему заболеваемость ОРВИ определяется респираторными вирусами негриппозной этиологии, при этом имеют место единичные находки вирусов гриппа А", — отметили в санитарном ведостве.

На снижение заболеваемости влияет и то, что почти 53% россиян уже привились от гриппа. Плечо под укол только за последнюю неделю подставили 5,7 млн человек.

Касаемо ситуации с COVID-19, то на данный момент зарегистрировано около 26 тысяч подтвержденных тестами диагнозов, что не требует введения каких-либо коронавирусных ограничений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.