В Москве все платные парковочные места выделят синим пунктиром

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Для удобства водителей все платные парковочные места в Москве выделят синим цветом, сообщила во вторник пресс-служба столичного транспортного департамента.

Фото: ru.freepik.com

Как отметили в ведомстве, пунктиры синего цвета, которые нанесут на асфальт, позволят автовладельцам лучше сориентироваться при выборе места для парковки.

"Синий пунктир для обозначения парковки машин появился на более чем 90 улицах города", — отметил глава департамента Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 4 и 6 ноября парковка на улицах столицы будет бесплатной.

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