Для удобства водителей все платные парковочные места в Москве выделят синим цветом, сообщила во вторник пресс-служба столичного транспортного департамента.
Как отметили в ведомстве, пунктиры синего цвета, которые нанесут на асфальт, позволят автовладельцам лучше сориентироваться при выборе места для парковки.
"Синий пунктир для обозначения парковки машин появился на более чем 90 улицах города", — отметил глава департамента Максим Ликсутов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 4 и 6 ноября парковка на улицах столицы будет бесплатной.
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В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.