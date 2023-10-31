Россияне стали всё чаще покупать поддержанные книги на маркетплейсах

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Россияне стали все чаще покупать книги на онлайн-площадках, отдавая предпочтение подержанным букинистическим изданиям.

Фото: ru.freepik.com

На российских маркетплейсах растет популярность подержанных книг, сообщает "КоммерсантЪ".

В частности, на платформе Ozon интерес к покупке старых книг за первые шесть месяцев 2023 года вырос на 38%. На классифайдах спрос на бывшие в употреблении издания в целом увеличился на 24%.

Эксперты отмечают, что всплеск интереса к поддержанным букинистическим изданиям объясняется желанием любителями традиционного чтения сэкономить.

При этом, растет интерес и к приобретению новых книг. Так на маркетплейсе Wildberries за восемь месяцев продажи в этом сегменте выросли без малого на 300%.

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