Россияне стали все чаще покупать книги на онлайн-площадках, отдавая предпочтение подержанным букинистическим изданиям.
На российских маркетплейсах растет популярность подержанных книг, сообщает "КоммерсантЪ".
В частности, на платформе Ozon интерес к покупке старых книг за первые шесть месяцев 2023 года вырос на 38%. На классифайдах спрос на бывшие в употреблении издания в целом увеличился на 24%.
Эксперты отмечают, что всплеск интереса к поддержанным букинистическим изданиям объясняется желанием любителями традиционного чтения сэкономить.
При этом, растет интерес и к приобретению новых книг. Так на маркетплейсе Wildberries за восемь месяцев продажи в этом сегменте выросли без малого на 300%.
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