Возникли вопросы относительно источников дохода православного детского сада в Белгороде из-за рубежа

1:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Прокуратура Белгородской области провела проверку в частном православном детском саду "Рождественский" в Белгороде. В ходе проверки были выявлены различные нарушения, в том числе вопросы, связанные с отчетностью о доходах, полученных из иностранных источников. Православный детский сад "Рождественский" работает уже почти 18 лет. Согласно последним данным сервиса "Спарк", выручка учреждения за 2022 год превысила 12 миллионов рублей, при чистом убытке в 421 тысячу рублей. Основным учредителем детского сада является Белгородская и Старооскольская епархия.

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В середине октября в этом детском саду были проведены проверки, в результате которых сотрудники правоохранительных органов обнаружили отсутствие раздельного учета доходов и расходов, полученных из иностранных источников. Кроме того, было установлено, что отчеты учреждения за 2021-2022 годы содержат "недостоверную информацию о доходах и расходах, полученных или произведенных в рамках поступлений из иностранных источников".

Конкретные подробности выявленного нарушения предоставлены не были. Кроме того, было установлено, что православный детский сад нарушает свой устав, в котором отсутствовало описание используемых символов.

Выявленные нарушения в детском саду "Рождественский" должны быть устранены до 25 декабря, сообщает bel.ru.

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