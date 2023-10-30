Новосибирская блогерша представила клип на песню "Дышит маточкой"

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Новосибирская блогерша Виктория Аршина представила свой новый музыкальный клип под названием "Дышит маточкой", в котором она стилизованно рассказала о шопинге, сообщает "АиФ Новосибирск".

Фото: YouTube-канал UDIVINSK, скриншот из видео

Официальная презентация видео состоялась 30 октября в кинотеатре "Кино Сити" и в съемках участвовали как местные блогеры, так и актеры. Весь процесс создания клипа занял около недели.

Виктория поделилась, что вдохновлена своим участием в телепередаче "Богиня шопинга", которая вышла на телеканале "Суббота" и в которой она одержала победу. Это опыт побудил ее записать песню, посвященную теме шопинга.

Ее новый трек выполнен в стиле, схожем с творчеством известной исполнительницы Инстасамка. В ближайшее время клип будет доступен на различных онлайн-площадках.

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UDIVINSK - Кто то дышит маточкой (премьера 2023)