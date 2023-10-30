Граждане Израиля не пострадали при беспорядках в аэропорту Махачкалы

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Об этом в понедельник в интервью RTVI сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

Фото: ru.freepik.com

"К счастью, среди пассажиров самолета никто не пострадал. Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось", — сообщил израильский дипломат.

По его словам, в самолете, приземлившемся в аэропорте Махачкалы, находились пассажиры как с двойным гражданством, так и подданные только России или Израиля.

На борту лайнера, прилетевшего из Тель-Авива, также находилась и группа российских детей, которые проходили лечение от онкологических заболеваний в израильских клиниках

Посол отметил, что скорее всего гражданам Израиля порекомендуют временно не посещать мусульманские республики РФ, но других российских регионов это не касается.

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