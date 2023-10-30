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Психолог Сухова рассказала, как перестать писать бывшему

1:33
Общество

Выразить свои чувства бывшему партнеру — это попытка вспомнить о себе и признать, что девушка ещё не совсем закончила свои бывшие отношения. Психолог-практик и гипнолог Анна Сухова, поделившаяся своим мнением с "Радио 1", считает, что такие поступки чаще всего приводят к негативным последствиям.

Психолог Сухова рассказала, как перестать писать бывшему
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Возвращение к бывшему партнеру означает, что вы все ещё думаете о нем, что он по-прежнему имеет для вас значение и место в вашей жизни. Ваше внимание к нему может быть чрезмерным. Если он интересуется вами, пусть он проявит инициативу", — отмечает психолог.

Если возвращение к бывшему становится привычкой, это может быть признаком токсичных отношений. В таких случаях, считает психолог, может потребоваться профессиональная помощь.

"Токсичные отношения могут препятствовать вашему личному росту и развитию. Вы оказываетесь в состоянии эмоциональной зависимости. В идеальном случае, вам следует обратиться к специалисту, чтобы преодолеть это состояние "я понимаю всё, но ничего не могу изменить". Если вы решаете справиться с этим самостоятельно, то вам стоит признать, что чем дольше вы находились в состоянии эмоциональной зависимости, тем дольше потребуется времени для преодоления негативных переживаний после выхода из этого состояния. Возвращаясь снова и снова в токсичные отношения, вы ухудшаете качество своей жизни", — подчеркивает Анна Сухова.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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