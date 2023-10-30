Сотрудники ФСБ обнаружили склад боеприпасов времён ВОВ в Брянской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Брянской области обнаружили склад с артиллерийскими боеприпасами, в которых содержалось около 25 килограммов взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу данного управления.

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"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Брянском районе обнаружен схрон, в котором находились артиллерийские боеприпасы для ствольной артиллерии калибра 105 мм в количестве 16 шт.", — говорится в официальном сообщении.

Взрывоопасные предметы были уничтожены на месте обнаружения. Уточняется, что эти снаряды были найдены неопределенными лицами во время несанкционированного поиска в местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

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Разминирование боеприпасов времен ВОВ.