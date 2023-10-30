Как сэкономить на ЖКХ: советы экономиста Беляева

2:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Коммунальные платежи, хоть и не составляют большую часть бюджета современных россиян, всё равно остаются заметным расходом. В связи с этим, вопрос о возможности сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг всегда остаётся актуальным.

Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев отмечает, что в России существует множество льгот, которые позволяют определённым категориям граждан экономить на ЖКХ. Даже для тех, кому не полагаются такие льготы, есть возможность сэкономить на коммунальных услугах.

Эксперт подробно объясняет, как это можно сделать:

"Сначала важно узнать, какие льготы доступны и применять их обязательно. Существуют прямые льготы, которые могут существенно снизить расходы на ЖКХ. Например, ветераны труда имеют право оплачивать только половину счетов по ЖКХ. Такие же льготы предоставляются военным, участвовавшим в специальных военных операциях. Они имеют льготы по налогу на недвижимость в сельской местности и скидки на коммунальные услуги. Важно просто выяснить, кто может воспользоваться какими льготами и применять их."

Для тех, кто не имеет права на льготы, экономия на ЖКХ может быть достигнута через рациональное использование электро- и теплоэнергии, отключение бытовых приборов от сети в выключенном состоянии, использование современных энергосберегающих ламп и утепление квартиры, чтобы уменьшить потери тепла.

"Хотя это не огромные сбережения, они могут быть полезными, особенно для людей с ограниченными финансами. И с точки зрения экологии, любая экономия энергии важна.", — добавляет Беляев.

Кроме того, жильцы, уезжая надолго, могут сэкономить на счетах за горячую воду, уведомив управляющую компанию о своем отъезде. Жители старых домов также могут отказаться от обслуживания радиоточки, оставшейся с советских времен, а также от городского телефона и домофона, если они не нужны, сообщает Общественная Служба Новостей.

"Главное не лениться," — заключает экономист. "Эти методы не сделают вас богатыми, но могут помочь снизить расходы и накопить деньги в течение года."

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.