С предложением предоставить литовским гражданам право легально иметь боевое оружие выступили председатель комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и вице-спикер Сейма (парламента) Паулюс Саударгас.
"Это будет способствовать осуществлению принципа всеобщей обороны и позволит патриотически настроенным людям включиться в систему защиты государства", — отметил Саударгас.
Из законопроекта следует, что оружие смогут приобрести психически здоровые литовцы, отслужившие срочную службу и прошедшие соответствующий экзамен в полиции.
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