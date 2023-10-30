В Литве собираются разрешить гражданам приобретать автоматическое оружие

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

С предложением предоставить литовским гражданам право легально иметь боевое оружие выступили председатель комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и вице-спикер Сейма (парламента) Паулюс Саударгас.

Фото: ru.freepik.com

"Это будет способствовать осуществлению принципа всеобщей обороны и позволит патриотически настроенным людям включиться в систему защиты государства", — отметил Саударгас.

Из законопроекта следует, что оружие смогут приобрести психически здоровые литовцы, отслужившие срочную службу и прошедшие соответствующий экзамен в полиции.

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