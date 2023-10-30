Страсть к покупкам, которую в обиходе принято называть шопоголизмом, вполне способна перейти в болезнь, врачам известную как ониомания. Специалисты объяснили, отчего возможно такое состояние и как с ним справляться.
Шопоголизм, перешедший в стадию заболевания, не так уж безобиден. Ненужные покупки – это не только неоправданные расходы, они могут провоцировать напряжённость в семейных отношениях, конфликты с окружающими и в общем душевному равновесию никак не способствуют.
Клинический психолог, кандидат медицинских наук Денис Долгов назвал четыре самые распространённые причины шопоголизма:
Любую болезнь, и ониомания – не исключение, проще вылечить, если она вовремя диагностирована. Врач-психиатр, психотерапевт Мария Царенко перечислила семь признаков, которые должны встревожить шопоголика:
Главный способ борьбы с шопоголизмом и его профилактики – умение контролировать свои расходы. Всерьёз займитесь финансовым планированием – приложения для управления бюджетам вам в помощь. Расплачивайтесь наличными деньгами – их трата ощутимее. Перед походом в магазин составляйте список нужных товаров.
Если вы не в силах совладать со своим шопоголизмом, попробуйте медитации или подобные им практики управления состоянием. В особо запущенных случаях придётся обратиться к специалисту – психологу или психотерапевту.
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