Отчего люди становятся шопоголиками: врачи назвали 4 причины

2:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Страсть к покупкам, которую в обиходе принято называть шопоголизмом, вполне способна перейти в болезнь, врачам известную как ониомания. Специалисты объяснили, отчего возможно такое состояние и как с ним справляться.

Фото: textilexpo. ru

Шопоголизм, перешедший в стадию заболевания, не так уж безобиден. Ненужные покупки – это не только неоправданные расходы, они могут провоцировать напряжённость в семейных отношениях, конфликты с окружающими и в общем душевному равновесию никак не способствуют.

Клинический психолог, кандидат медицинских наук Денис Долгов назвал четыре самые распространённые причины шопоголизма:

попытка справиться со стрессом или отрицательными эмоциями; низкая самооценка – ненужными покупками создаётся образ успешного человека; потребность в дополнительных эмоциональных стимулах – проще говоря, адреналине; навязанные обществом установки и влияние рекламы.

Любую болезнь, и ониомания – не исключение, проще вылечить, если она вовремя диагностирована. Врач-психиатр, психотерапевт Мария Царенко перечислила семь признаков, которые должны встревожить шопоголика:

в магазине вы смотрите всё, забывая, зачем пришли; вы предвкушаете поход в магазин; в магазине вы теряете ощущение времени; шопинг улучшает ваше настроение; вы совершаете ненужные покупки; вы злитесь, когда вам на это указывают; вы не обращаете внимания на цены и теряете контроль над расходами.

Главный способ борьбы с шопоголизмом и его профилактики – умение контролировать свои расходы. Всерьёз займитесь финансовым планированием – приложения для управления бюджетам вам в помощь. Расплачивайтесь наличными деньгами – их трата ощутимее. Перед походом в магазин составляйте список нужных товаров.

Если вы не в силах совладать со своим шопоголизмом, попробуйте медитации или подобные им практики управления состоянием. В особо запущенных случаях придётся обратиться к специалисту – психологу или психотерапевту.

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