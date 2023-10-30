Собянин: 4 и 6 ноября парковка на улицах Москвы будет бесплатной

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об изменении правил парковки на улицах города.

Фото: https://liter.kz/

В День народного единства в Москве автолюбителям разрешат бесплатно парковаться на улицах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В День народного единства — 4 ноября — на улицах Москвы парковка будет бесплатной. В нерабочий понедельник — 6 ноября — за неё тоже платить не нужно", — пояснил градоначальник.

Сергей Собянин добавил, что 5 ноября в городе будет действовать воскресный режим. Парковка будет платной исключительно на тех улицах, где действуют тарифы по 380 и 450 рублей.

Что касается парковок со шлагбаумами, то они на протяжении всех праздничных выходных будут работать в обычном режиме.