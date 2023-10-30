Грэк рассказал, какие уловки применяют агрегаторы такси для увеличения цены поездки

1:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт автомобильной индустрии и советник главы профсоюза таксистов, Евгений Грэк, раскрыл информацию о том, что ряд российских агрегаторов такси использует хитроумные схемы маршрутов с целью увеличения стоимости поездки как для водителей, так и для пассажиров.

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Грэк рассказал, что агрегаторы применяют различные методы, чтобы поднять итоговую цену поездки. Например, удлиненный маршрут приводит к увеличению расхода топлива водителем. Также, агрегаторы могут стимулировать водителей совершать дополнительные траты, такие как приобретение новых шин и посещение моек, которые также сотрудничают с теми же компаниями-агрегаторами.

Эти действия также могут повысить приоритет водителя в системе агрегатора. В то время как АЗС, не соглашающиеся выплачивать агрегатору высокий процент, оказываются на грани исчезновения с рынка.

Грэк отмечает, что многие водители понимают такие схемы и предпочитают использовать более короткие маршруты. В ответ агрегаторы обращают на них внимание, и, если водители не следуют предложенному агрегатором маршруту, их заказы пересматривают, и они могут быть оштрафованы. Об этом Грек сообщил в интервью изданию Царьград.

Недавно, в начале октября, Министерство транспорта опровергло информацию о кратном росте цен на такси по всей России. В ведомстве пояснили, что в большинстве регионов страны цены на такси остались на том же уровне, но в отдельных регионах цены выросли на небольшой процент (от одного до пяти) из-за начала учебного года и возвращения россиян из отпусков.

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