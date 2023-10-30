Об этом в разговоре с ТАСС рассказал председатель совета иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев.
"Полицейские взяли под охрану. Они охраняют синагогу не только в Махачкале, но и в Дербенте, Хасавюрте и в Буйнакске, везде охраняют", — подчеркнул глава местных иудеев.
Самая крупная и известная в Дагестане синагога находится в Махачкале по улице Ермошкина.
Повышенные меры безопасности в кавказской республике установлены после вчерашних беспорядков, когда толпа возмущенных дагестанцев проникла на территорию воздушной гавани Махачкалы в поисках граждан Израиля, прилетевших на самолете из Тель-.Авива. В итоге пострадало около 20 человек, среди которых оказались и сотрудники силовых структур.
Сегодня о недопустимости разногласий среди представителей разных религий заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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