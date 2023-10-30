Дагестанские полицейские взяли под охрану местные синагоги

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Об этом в разговоре с ТАСС рассказал председатель совета иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев.

Фото: jewlife.ru

"Полицейские взяли под охрану. Они охраняют синагогу не только в Махачкале, но и в Дербенте, Хасавюрте и в Буйнакске, везде охраняют", — подчеркнул глава местных иудеев.

Самая крупная и известная в Дагестане синагога находится в Махачкале по улице Ермошкина.

Повышенные меры безопасности в кавказской республике установлены после вчерашних беспорядков, когда толпа возмущенных дагестанцев проникла на территорию воздушной гавани Махачкалы в поисках граждан Израиля, прилетевших на самолете из Тель-.Авива. В итоге пострадало около 20 человек, среди которых оказались и сотрудники силовых структур.

Сегодня о недопустимости разногласий среди представителей разных религий заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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