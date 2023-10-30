Игорь Николаев, известный народный артист России, поэт, певец и композитор, зарегистрировал свой товарный знак "Выпьем за любовь", сообщает ТАСС со ссылкой на реестр заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.
Заявка на регистрацию данного товарного знака была подана 4 апреля 2023 года, и 18 октября 2023 года эта заявка была успешно зарегистрирована государством. Также стоит отметить, что срок действия исключительных прав на данный товарный знак истекает 4 апреля 2033 года.
В реестре указано, что данный товарный знак был зарегистрирован в нескольких классах согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43.
Эти классы охватывают широкий спектр продуктов, включая продукты животного и растительного происхождения, такие как мясо, молочные продукты, овощи и фрукты, а также напитки, такие как чай, кофе, какао, безалкогольные напитки (соки, минеральные воды, газированные напитки), пиво, пивные напитки, медовуху, ликеры, вина и минеральную воду.
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