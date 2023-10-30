Чтение этикеток на продуктах является важным шагом на пути к здоровому питанию. С помощью этикеток можно узнать подробную информацию о продукте, дату изготовления, правила хранения и другие важные детали, сообщает читателям Pravda.Ru руководитель Центра сертификации "Ростест Урал" Екатерина Курбатова.
Почему важно читать этикетки:
Производители товаров могут обманывать покупателей различными способами, включая использование этикеток. Ниже приведены некоторые из уловок, которые могут использовать производители:
Чтение этикеток на продуктах может помочь избежать обмана со стороны производителей и купить более качественный и свежий товар.
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