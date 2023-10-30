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"Органический", "без сахара": как производители товаров обманывают покупателей

1:36
Общество

Чтение этикеток на продуктах является важным шагом на пути к здоровому питанию. С помощью этикеток можно узнать подробную информацию о продукте, дату изготовления, правила хранения и другие важные детали, сообщает читателям Pravda.Ru руководитель Центра сертификации "Ростест Урал" Екатерина Курбатова.

"Органический", "без сахара": как производители товаров обманывают покупателей
Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.

Почему важно читать этикетки:

  • Содержание ингредиентов важно знать людям, у которых аллергия или индивидуальная непереносимость какого-либо ингредиента.
  • Помогает понять, сколько сахара содержится в продукте.
  • Помогает понять, сколько жиров содержится в продукте. Слишком большое количество жиров может привести к ожирению и другим заболеваниям.
  • Помогает понять, сколько калорий содержится в продукте. Это особенно важно для людей, которые следят за своим весом.

Производители товаров могут обманывать покупателей различными способами, включая использование этикеток. Ниже приведены некоторые из уловок, которые могут использовать производители:

  • Неправильное использование слов: некоторые слова, такие как "органический" или "натуральный", могут быть использованы производителями, чтобы привлечь покупателей, хотя продукт на самом деле не является таковым.
  • Неправильное использование размеров порций, чтобы представить продукт более здоровым, чем он есть на самом деле.

Чтение этикеток на продуктах может помочь избежать обмана со стороны производителей и купить более качественный и свежий товар.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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