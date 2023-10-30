"Органический", "без сахара": как производители товаров обманывают покупателей

1:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Чтение этикеток на продуктах является важным шагом на пути к здоровому питанию. С помощью этикеток можно узнать подробную информацию о продукте, дату изготовления, правила хранения и другие важные детали, сообщает читателям Pravda.Ru руководитель Центра сертификации "Ростест Урал" Екатерина Курбатова.

Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.

Почему важно читать этикетки:

Содержание ингредиентов важно знать людям, у которых аллергия или индивидуальная непереносимость какого-либо ингредиента.

Помогает понять, сколько сахара содержится в продукте.

Помогает понять, сколько жиров содержится в продукте. Слишком большое количество жиров может привести к ожирению и другим заболеваниям.

Помогает понять, сколько калорий содержится в продукте. Это особенно важно для людей, которые следят за своим весом.

Производители товаров могут обманывать покупателей различными способами, включая использование этикеток. Ниже приведены некоторые из уловок, которые могут использовать производители:

Неправильное использование слов: некоторые слова, такие как "органический" или "натуральный", могут быть использованы производителями, чтобы привлечь покупателей, хотя продукт на самом деле не является таковым.

Неправильное использование размеров порций, чтобы представить продукт более здоровым, чем он есть на самом деле.

Чтение этикеток на продуктах может помочь избежать обмана со стороны производителей и купить более качественный и свежий товар.

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