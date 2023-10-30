Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев прокомментировал неполадки с Telegram.
Матвейчев предположил, что сбой в Telegram не связан с блокировкой со стороны Роскомнадзора.
На неполадки с Telegram ночью жаловались жители южных регионов России.
Представитель Госдумы объяснил, что Роскомнадзор блокирует информационные ресурсы по решению прокуратуры.
"А просто так ради баловства или исподтишка — нет. Надо смотреть, что именно называют сбоем, что там происходит", — цитирует слова Матвейчева издание "Подъём".
Он рассказал, что некоторые Telegram-каналы, которые могут быть причастны к организации беспорядков в Махачкале, находятся в иностранной юрисдикции.
Заблокировать их Роскомнадзор сможет только, отправив такие рекомендации самому Telegram.
"Либо есть косвенный путь через провайдеров. Думаю, могут и тем, и другим способом действовать, получив соответствующее решение от правоохранительных органов", — сказал Матвейчев.
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