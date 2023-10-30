В Госдуме заявили, что Роскомнадзор не причастен к сбою в работе Telegram

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев прокомментировал неполадки с Telegram.

Фото: Мессенджер Телеграм

Матвейчев предположил, что сбой в Telegram не связан с блокировкой со стороны Роскомнадзора.

На неполадки с Telegram ночью жаловались жители южных регионов России.

Представитель Госдумы объяснил, что Роскомнадзор блокирует информационные ресурсы по решению прокуратуры.

"А просто так ради баловства или исподтишка — нет. Надо смотреть, что именно называют сбоем, что там происходит", — цитирует слова Матвейчева издание "Подъём".

Он рассказал, что некоторые Telegram-каналы, которые могут быть причастны к организации беспорядков в Махачкале, находятся в иностранной юрисдикции.

Заблокировать их Роскомнадзор сможет только, отправив такие рекомендации самому Telegram.

"Либо есть косвенный путь через провайдеров. Думаю, могут и тем, и другим способом действовать, получив соответствующее решение от правоохранительных органов", — сказал Матвейчев.

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