АТОР раскрыл количество туристов, находящихся в Дагестане

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, в настоящее время в Дагестане находится несколько тысяч организованных туристов.

Фото: openverse by Ильяс Букаров is licensed under CC BY-SA 4.0

Ромашкин отметил, что если аэропорт Махачкалы останется закрытым еще на один день, то для облегчения возвращения этих туристов могут быть использованы другие аэропорты в северокавказских республиках.

"На Кавказе есть достаточное количество аэропортов, которые продолжают функционировать. Ближайший из них, на мой взгляд, находится в Грозном, всего в нескольких часах езды отсюда. Если аэропорт Махачкалы завтра не откроется, мы доставим туристов в доступные аэропорты и обеспечим бесплатный трансфер" — заявил Ромашкин.

Кроме того, Ромашкин выразил убеждение, что сложившаяся ситуация вряд ли окажет существенное влияние на общий туристический поток в Дагестан. Однако он признал, что в результате сложившейся ситуации будут некоторые потери имиджа. Хотя пока не поступало сообщений об отмене билетов, в ближайшие часы могут произойти изменения в планах.

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