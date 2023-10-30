"Одноклассники" обновили популярный сервис "Увлечения", сделав его полноформатным. Теперь пользователи могут не только делиться разным контентом, но и общаться с единомышленниками, размещать собственные материалы и консультироваться с экспертами.
Как пояснили в ОК, разработчики усовершенствовали поисковую систему внутри сервиса. Россияне получили возможность искать конкретные записи исключительно внутри "Увлечений", а не по всей социальной сети.
Помимо этого, сервис обогатился новыми разделами, такими как "База знаний" и "Вопросы и ответы".
К развитию "Увлечений" привлечены эксперты, популярные блогеры и различные бренды. В рамках сервиса они чаще всего рассказывают о здоровом образе жизни, работе в саду, туристических поездках, красоте и кулинаром мастерстве.
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