Соцсеть "Одноклассники" представила обновлённый сервис "Увлечения"

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

"Одноклассники" обновили популярный сервис "Увлечения", сделав его полноформатным. Теперь пользователи могут не только делиться разным контентом, но и общаться с единомышленниками, размещать собственные материалы и консультироваться с экспертами.

Фото: Пресс-служба соцсети "Одноклассники"

Как пояснили в ОК, разработчики усовершенствовали поисковую систему внутри сервиса. Россияне получили возможность искать конкретные записи исключительно внутри "Увлечений", а не по всей социальной сети.

Помимо этого, сервис обогатился новыми разделами, такими как "База знаний" и "Вопросы и ответы".

К развитию "Увлечений" привлечены эксперты, популярные блогеры и различные бренды. В рамках сервиса они чаще всего рассказывают о здоровом образе жизни, работе в саду, туристических поездках, красоте и кулинаром мастерстве.