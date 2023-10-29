Россиянину по ошибке на "кредитку" зачислили миллиард рублей

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Новосибирска неожиданно для себя обнаружил на своём счету "лишний" миллиард. Банк зачислил деньги по ошибке на кредитную карту россиянина.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press

Кроме того, оказалось, что оба кредитных счёта мужчины заблокировали.

"У меня две кредитных карты в "МТС Банке": на 150 и на 75 тысяч. Я плачу по своим обязательствам без просрочек. 18 октября я вносил очередной платёж через терминал, но обе карты оказались в блоке. Я зашёл в мобильное приложение и увидел на счету одной из карт лишний миллиард рублей", — рассказал сибиряк НГС.

Позвонив на горячую линию, мужчина запросил информацию о происхождении средств и причинах блокировки карт, но не получил ясного ответа.

Согласно предоставленным документам, обнаружилось, что на обе мои карты был наложен арест в размере одного миллиарда рублей на каждую из них. Оператор утверждал, что это связано с технической ошибкой, и зарегистрировал мою жалобу для дальнейшего расследования.

Сибиряк намерен обратиться в суд.

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