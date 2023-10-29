Россиянину по ошибке на "кредитку" зачислили миллиард рублей

Житель Новосибирска неожиданно для себя обнаружил на своём счету "лишний" миллиард. Банк зачислил деньги по ошибке на кредитную карту россиянина.
Кроме того, оказалось, что оба кредитных счёта мужчины заблокировали.
"У меня две кредитных карты в "МТС Банке": на 150 и на 75 тысяч. Я плачу по своим обязательствам без просрочек. 18 октября я вносил очередной платёж через терминал, но обе карты оказались в блоке. Я зашёл в мобильное приложение и увидел на счету одной из карт лишний миллиард рублей", — рассказал сибиряк НГС.
Позвонив на горячую линию, мужчина запросил информацию о происхождении средств и причинах блокировки карт, но не получил ясного ответа.
Согласно предоставленным документам, обнаружилось, что на обе мои карты был наложен арест в размере одного миллиарда рублей на каждую из них. Оператор утверждал, что это связано с технической ошибкой, и зарегистрировал мою жалобу для дальнейшего расследования.
Сибиряк намерен обратиться в суд.
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