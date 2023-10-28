Онкологию назвали одной из самых распространенных причин смерти

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Каждый шестой житель нашей планеты умирает от рака легких, который, как правило, выявляется на поздних стадиях развития болезни.

Фото: Openverse by conservativeparty is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

На второй научно-практической конференции "Мультидисциплинарная персонализированная медицина", которая состоялась 27 октября в Санкт-Петербурге, врачи-онкологи из России обсуждали вопросы связанные с ранней диагностикой агрессивных форм рака.

Статистика показывает, что примерно 40% случаев онкологических заболеваний выявляются только на поздних стадиях, что значительно уменьшает шансы пациентов на полное выздоровление.

Среди различных видов онкологии наиболее агрессивным считается рак легких. Ежегодно он уносит жизни 1,8 миллиона больных. На втором месте по смертности находится рак печени, который приводит к летальному исходу более 800 тысяч человек в год. Затем идет рак молочной железы, ежегодно уносящий жизни почти 700 тысяч заболевших.

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