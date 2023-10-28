Девушка отвергла парня из-за того, что у него не iPhone

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

На Reddit пользователь под ником Ill_Raspberry9207 поделился недавним неудачным опытом знакомства с девушкой на вечеринке. Девушка, по имени Даниэла, отказала парню после того, как он начал переписку с Android-смартфона.

Фото: Openverse by yto is licensed under CC BY 2.0.

История началась после встречи на вечеринке, когда Ill_Raspberry9207 решил продолжить общение с Даниэлой, отправив ей СМС. Девушка ответила на приветственное сообщение, но вскоре выразила свое недовольство.

"Ох нет, Android?!", — написала Даниэла, после чего прекратила отвечать на сообщения Ill_Raspberry9207.

История получила большое внимание в сообществе Reddit и собрала более 9 тысяч комментариев. Многие пользователи выразили сочувствие автору и рассказали о схожих ситуациях.

Вероятно, причиной отказа Даниэлы стало отсутствие iMessage у Ill_Raspberry9207. Этот мессенджер от Apple позволяет пользователям Apple бесплатно общаться между собой, в то время как сообщения с iPhone на Android тарифицируются как обычные SMS, что может вызвать расходы. По всей видимости, девушка не была готова к таким дополнительным расходам и поэтому решила отказаться от общения с автором публикации.

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