На Reddit пользователь под ником Ill_Raspberry9207 поделился недавним неудачным опытом знакомства с девушкой на вечеринке. Девушка, по имени Даниэла, отказала парню после того, как он начал переписку с Android-смартфона.
История началась после встречи на вечеринке, когда Ill_Raspberry9207 решил продолжить общение с Даниэлой, отправив ей СМС. Девушка ответила на приветственное сообщение, но вскоре выразила свое недовольство.
"Ох нет, Android?!", — написала Даниэла, после чего прекратила отвечать на сообщения Ill_Raspberry9207.
История получила большое внимание в сообществе Reddit и собрала более 9 тысяч комментариев. Многие пользователи выразили сочувствие автору и рассказали о схожих ситуациях.
Вероятно, причиной отказа Даниэлы стало отсутствие iMessage у Ill_Raspberry9207. Этот мессенджер от Apple позволяет пользователям Apple бесплатно общаться между собой, в то время как сообщения с iPhone на Android тарифицируются как обычные SMS, что может вызвать расходы. По всей видимости, девушка не была готова к таким дополнительным расходам и поэтому решила отказаться от общения с автором публикации.
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